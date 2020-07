Oggi, alle 18 in Duomo, il ricordo delle vittime del Covid

ALESSANDRIA - E’ il momento del ricordo. Di riportare la memoria ai mesi duri dell’emergenza Covid-19, a chi è stato vinto dal coronavirus. Tra poco - alle 18, in Duomo ad Alessandria, una messa per le vittime, voluta dal mondo del soccorso. Croce Verde e Croce Rossa hanno organizzato la celebrazione che avrà il suo culmine con l’inaugurazione di due ambulanze (una per ogni Croce), Unità di protezione Rischio Biologico. Si tratta di due mezzi all’avanguardia, primi in Piemonte, tra i pochi in Italia, ottenuti grazie al supporto di Crt Piemote e della Fondazione Cra di Alessandria.

Soccorritori, medici e operatori del 118, porteranno nel cuore il loro collega, il dottor Renato Pavero, morto proprio durante (e a causa) la bufera Covid. Sarà la sua compagna, al termine della funzione religiosa ad inaugurare le ambulanze.