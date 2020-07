Addio ad Aurelia Ferrari, la figlia del grande Giuanin

MILANO - Lutto nel mondo del calcio: si è spenta Aurelia Ferrari, figlia di Giovanni, l'Asso della Cannarola, uno dei più grandi giocatori di sempre. Aurelia, 72 anni (ne avrebbe compiuti 73 a ottobre) è sempre stata molto legata ad Alessandria, presente per ogni evento organizzato in ricordo di papà Giuanin.

Insieme alla mamma Lucrezia (Ezia), che ha 96 anni, e alla figlia Daniela, il 19 maggio 2001 aveva partecipato alla festa per l'intitolazione del campo di via Tonso. "Proprio il modo in cui papà avrebbe voluto essere ricordato nella sua, e nella nostra, Alessandria: un luogo dove i giovani si avvicinano al calcio". Il 14 dicembre 2007, sempre con Daniela, era alla cerimonia, voluta dall'amministrazione comunale, della posa della targa sulla casa dove il padre era nato, il 6 dicembre 1907, proprio nel centenario della nascita.

Più di recente, il 29 novembre 2017, Aurelia Ferrari era allo stadio Moccagatta, per l'inaugurazione dopo i lavori di restyling e per la dedica al due volte campione del mondo d settore 'poltrone bordocampo'. Giovanni Ferrari riposa in città, dopo il funerale che era stato celebrato in Duomo.

Oggi, all'ultimo saluto ad Aurelia, a Milano, anche alcuni familiari da Alessandria.