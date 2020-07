Croce Verde e Croce Rossa inaugurano due ambulanze di protezione dal rischio biologico

ALESSANDRIA - Una messa in ricordo delle vittime del Covid-19: sabato 18 luglio alle 18 in Duomo la funzione religiosa al termine della quale, sulla piazza, saranno inaugurate due ambulanze, una della Croce Verde l’altra della Croce Rossa, allestite ad unità di protezione dal rischio biologico.

«Vogliamo commemorare le tante persone vittime di questa terribile pandemia – spiega Antonella Gilardengo, vicepresidente della Croce Verde Alessandria – tra queste anche Renato Pavero medico del 118 in prima linea nella lotta al coronavirus e ringraziare i tanti volontari e dipendenti che in questi difficili mesi di emergenza sanitaria hanno dato il massimo nell’aiutare la popolazione. I servizi spaziavano dal trasporto di pazienti covid, alle dimissioni da ospedali e strutture, alla consegna a domicilio della spesa, farmaci e mascherine. Sarà anche l’occasione per inaugurare due ambulanze allestite con un innovativo sistema “a pressione negativa” che ci consentiranno di operare con maggiore sicurezza in caso di trasporto di pazienti affetti da qualsiasi patologia a rischio infettivo. Le ambulanze sono state acquistate grazie ai contributi di Fondazione Crt di Torino e di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria».