Al via la campagna informativa contro l’abbandono degli animali

ALESSANDRIA – L’Assessorato comunale al Welfare Animale, in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali, ha realizzato una campagna informativa contro l’abbandono degli animali, un fenomeno che si intensifica particolarmente nel periodo estivo in concomitanza con le partenze per le vacanze. Sono stati realizzati dei manifesti informativi che verranno affissi in città per sensibilizzare i cittadini sul tema.

“Come ogni anno, in prossimità delle vacanze estive, il fenomeno dell’abbandono di gatti e cani si intensifica – ha spiegato l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini -. Negli ultimi giorni sono stati accalappiati cani vaganti privi di microchip in diversi punti della Città e ci sono stati abbandoni di cucciolate feline, fortunatamente davanti alle nostre strutture. Ricordo che l’abbandono degli animali, oltre che essere una pratica deplorevole, costituisce un reato penalmente punibile. Noi, con la collaborazione degli ispettori ambientali, effettuiamo una attività costante di controllo sul territorio e siamo, inoltre, a disposizione per l’aiuto alle famiglie in difficoltà economica per la sterilizzazione dei propri animali che, ricordo, è la prima “arma” efficace di prevenzione al randagismo. Con la collaborazione di Ata, sono stati affissi in questi giorni i manifesti 6x3 in alcuni punti chiave della Città: abbiamo scelto un’immagine e un linguaggio particolarmente evocativi che, auspichiamo, arrivino diretti al cuore delle persone e ci aiutino a tutelare i nostri amici animali”.

Inoltre, a partire da martedì 22 luglio, alle 18.20 sul canale 654 del Digitale Terrestre e il sabato mattina alle 12.20 in diretta radiofonica su RadioGold andrà in onda il programma “Non abbandonarmi: storie vere di cani, gatti e non solo… di canili, di gattili, di volontari”, dedicato ad approfondimenti sul mondo degli animali con la conduzione del dj alessandrino Stefano Venneri. Il programma, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Welafre Animale del Comune, effettuerà ogni settimana un viaggio virtuale all’interno delle strutture comunali (canile e gattili) per conoscere gli ospiti e chi se ne prende cura: ogni settimana verranno raccontate le storie più belle di adozione attraverso la voce dei ‘proprietari’.

“Si tratta di un ulteriore approfondimento che vogliamo fare per mantenere alta l’attenzione sul tema in un periodo che è sempre difficile per i nostri amici a quattro zampe– ha concluso Barosini -. Gli animali non devono essere abbandonati per nessuna ragione e intendiamo ribadirlo con una azione trasversale che coinvolga quanti più canali possibili per raggiungere il maggior numero di persone ed attuare una capillare azione di sensibilizzazione sul tema”.

Sarà possibile rivedere le puntate anche mercoledì e domenica sul sito www.radiogold.it e sulla pagina facebook di RadioGold.