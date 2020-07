Addio a Calorio, il sindaco architetto

PIETRA MARAZZI - Gianfranco Calorio, sindaco di Pietra Marazzi, non ce l'ha fatta. La malattia che lo tormentava da qualche tempo ha preso il sopravvento. Classe 1944, architetto e ingegnere, era personaggio molto noto sia per l'attività professionale che per l'impegno politico che lo ha portato a essere anche assessore ad Alessandria.

Nel 2004 si è trasferito a Pietra Marazzi, dove è stato eletto sindaco. Tra i suoi progetti, la salvaguardia del paese che, causa vicinanza del Tanaro, è stato spesso soggetto alle alluvioni.

Appassionato di musica (ha suonato, tra l'altro, con I Nuovi Trovieri), Calorio era anche apprezzato vignettista, nonché autore di libri dedicati a storia e architettura.