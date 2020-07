27 settembre, tutti in campo: dalla C alla Prima

ALESSANDRIA - Il gran giorno, per tutti (o quasi), sarà domenica 27 settembre, la data d'inizio del prossimo campionato. Lo ha deciso oggi la Lega Pro, che rivendica però provvedimenti per le società e diversi protocolli sanitari e che il 24 luglio, in assemblea, approverà anche i nuovi criteri per i minutaggi dei giovani.

La serie D aveva già fissato la partenza il 27, preceduta, il 20, dal preturno di Coppa Italia.

Oggi anche il comitato regionale Figc Piemonte e Valle d'Aosta ha ufficializzato che domenica 27 si giocherà la prima giornata per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, mentre il 20 è in programma la partita inaugurale di Coppa Italia. Solo Seconda e Terza Categoria slitteranno di sette giorni: la stagione 2020 - 2021 scatterà il 4 ottobre. Anche in questo caso il prologo sarà la Coppa, il 27.