Irpef: le novità. Webinar di Confindustria Alessandria

ECONOMIA - Per l’aggiornamento delle imprese sulle tematiche fiscali Confindustria Alessandria organizza il webinar Irpef: le novità che si svolgerà mercoledì 8 luglio alle 9. Verranno illustrate le disposizioni di riduzione del “cuneo fiscale” in vigore dal 1° luglio e saranno fornite indicazioni operative alle aziende sulla nuova fiscalità per i lavoratori dipendenti. Si analizzerà inoltre anche il nuovo sistema di tassazione Irpef delle auto aziendali e “fringe benefit”, in vigore dal 1° luglio: nuove regole fiscali per i veicoli assegnati ai dipendenti.

Relatore, Matteo Ferraris dell’Ufficio Fiscale di Confindustria Alessandria.

La partecipazione alla videoconferenza informativa per le imprese associate è libera, previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it (verrà inviato un link per il collegamento).