“Spesa Quotidiana? Prima La Bici!”: su due ruote per gli acquisti quotidiani

ALESSANDRIA - Presentata la campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!” alla presenza del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, del vicesindaco Davide Buzzi Langhi (con deleghe alle Politiche della Mobilità), degli assessori ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini, al Commercio Mattia Roggero e alle Politiche sociali Piervittorio Ciccaglioni. Insieme a loro Manuela Ulandi e Michela Mandrino di Confesercenti di Alessandria che insieme a Cna sostiene il progetto e Gian Luca Pagella, vicepresidente dell’Associazione Fiab Alessandria oltre a diversi esercenti commerciali e artigiani che hanno già dato disponibilità per aderire alla campagna. Presente anche Roberto Livraghi, direttore di AcdB-Alessandria Città delle Biciclette, il museo di Palazzo del Monferrato, che riaprirà sabato 4 luglio (a ingresso gratuito) anche con l’obiettivo di dare sostegno alla ripresa di un centro storico che vuole tornare presto alla normalità.

Con la graduale ripresa delle attività lavorative dopo la fase acuta della pandemia da Covid-19 e sull’onda dell’invito a praticare il bike-to-work con il messaggio “Casa-Lavoro, Prima La Bici!”, la campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!” ha l'obiettivo di incentivare gli spostamenti quotidiani in bici, il mezzo più sicuro e sostenibile per se stessi e per gli altri, in grado di garantire in modo naturale il distanziamento e la salute individuale e collettiva.

Si tratta di un obiettivo condiviso da Confesercenti e Cna che, con la nuova campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!”, intende invitare la cittadinanza a scegliere di spostarsi sulle due ruote anche per gli acquisti di tutti i giorni nei negozi di prossimità e a riscoprire il commercio di vicinato.

Già molti sono gli operatori economici alessandrini che, accogliendo con interesse l’iniziativa (e con un elenco ancora assolutamente aperto a ulteriori nuove adesioni), hanno previsto sconti e omaggi a favore degli acquirenti che si recheranno nei loro negozi e botteghe in bicicletta.

Gian Luca Pagella, Manuela Ulandi e Michela Mandrino hanno sottolineato che «la campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!” va considerata anche come un appello di Fiab, Confesercenti, insieme a Cna, affinché si possano accogliere e favorire in ogni modo le richieste che vengono, e sempre più verranno, da parte di esercenti e artigiani per riqualificare e valorizzare lo spazio urbano anche con parcheggi-bici sicuri sul suolo pubblico stradale: un modo per incentivare i clienti in bici, purché ovviamente le rastrelliere siano sicure, ovvero che permettano di legare il telaio e non solo la ruota».

La campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!” – già on-line sui canali social di Fiab e Confesercenti – nelle prossime settimane sarà affiancata da azioni congiunte volte a promuovere ulteriormente la spesa quotidiana in bicicletta presso i negozi e le botteghe urbane di Alessandria.

Ecco l’elenco (in continuo aggiornamento) degli operatori economici che, aderendo alla campagna “Spesa Quotidiana? Prima La Bici!”, hanno previsto sconti, promozioni e omaggi a favore degli acquirenti che si recheranno presso i loro negozi e botteghe in bicicletta.

Trimmer's, abbigliamento, via San Lorenzo 40 - sconto 10%

Lemon, pelletteria, via San Lorenzo 48 - vendita promozionale

Foto Quick, articoli per la fotografia, via S. Lorenzo 18 - tessera punti

La Claque, abbigliamento, via San Giacomo della Vittoria 38 - sconto 10%

Quagli, casalinghi, via San Lorenzo 111 - omaggio

Francesca Intimo, via San Lorenzo 51 - sconto 10%

La Bottega di Mastro Geppetto, articoli da regalo, via Milano 46 - omaggio

Corner, abbigliamento, via Milano 67 - sconto + omaggio

L’Erba Gatta, erboristeria, via Vochieri 71 - sconto

Peter's Tea House, Tea ed infusi, via San Lorenzo 45 - omaggio

La Stella, abbigliamento, via San Lorenzo 31 - sconto 10%

Verdi Anni, abbigliamento per bambini, via San Lorenzo 14 - sconto 10%

La Coccinella, abbigliamento per bambini, via San Lorenzo 52 - sconto

Blu Sand, abbigliamento, via San Lorenzo 29 - sconto 50%

Cioci Ricci, abbigliamento, via San Lorenzo 39 - sconto

Cereda e Panizza, biancheria per la casa, via San Lorenzo 33 - omaggio

Eco store, cartucce per stampanti, via San Giacomo della Vittoria 50 - omaggio

Paulista Caffè, dolciumi via San Lorenzo 76 - sconto 20% sul cioccolato

Tu donna poi, intimo, abbigliamento, corso Roma 68 - sconto

Desideri, pelletteria, corso Roma 95 - sconto

Davì Bijoux, via Migliara 16 - sconto 10%

Bacco piacere di… vino, via Rossini 11 - sconto

Ginny Fleur, spalto Rovereto 48 - sconto 10%

Bamby shop, cartoleria, via Galvani 12 - con 10 euro di spesa in omaggio una sacca per le scarpe; con la tessera cartolaio amico, 20 punti in omaggio

Giokinfesta, articoli per feste, via Savanorola 14 - sconto

Pubbli in Molas, insegne-pubblicità, via Donizzetti 43 - sconto

JS77 di Siri Jessica, parrucchiera, Sp. Marengo 101 - trattamento omaggio

Bar del Borgo Borgo Città Nuova - sconto

Andrew's Style, parrucchiera, Borgo Città nuova - omaggio

Piera, Profumeria, via Dante 135 - sconto e omaggi personalizzati

Taxi’s, abbigliamento, corso Roma 84 - sconto 10%

Pilates Club, Borgo Città nuova - sconto

Mondo Tondo, agenzia viaggi, via Mondovì 32 - sconti sui diritti di agenzia e, in caso di pratiche viaggio, nessuna quota per apertura pratica

Negozio Tim, telefonia, piazza Garibaldi 30 - sconti/omaggi

Il Pavone, intimo e mare, via Dante 85 - sconto 20% + omaggio

Pelletterie Chic, borse,valigeria, calzature, moda ed accessori, via Dante 126 - sconto dal 20% al 30%

La Bottega, pizzeria, via Damasio 20 - omaggio

La Sacca, calzature, via San Lorenzo 41 - sconto 10%

Chivitos.uy, somministrazione di alimenti e bevande, piazza della Libertà - sconto 10%

Desideri, pelletterie, via Legnano 19 - gadget in omaggio

Anna, parrucchiera, via della Chiesa 10, Valmadonna

La Bici, via Carlo Alberto 64 - sconto 10% sull’acquisto bicicletta e accessori

Yves Roche, prodotti di bellezza, corso Roma 22 - omaggi misto frutta