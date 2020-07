“Cinema sotto le Stelle”: la rassegna si sposta in Cittadella

ALESSANDRIA - Si rinnova anche quest’anno la rassegna “Cinema sotto le Stelle”. La novità della sesta edizione – organizzata dall’Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi guidato DA Cherima Fteita – è che le proiezioni si svolgeranno in Cittadella (con ingresso pedonale da via Pavia), di fronte al Bastione Sant’Antonio.

“Cinema sotto le Stelle”, che nelle precedenti edizioni nel cortile di Palazzo Cuttica ha riscosso sempre un buon successo di pubblico, è promossa anche quest’anno con il sostegno e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e vede il coinvolgimento operativo dell’associazione Zampanò di Castelnuovo Don Bosco.

La programmazione, nelle serate di martedì, venerdì e domenica, inizia venerdì 10 luglio e si conclude domenica 30 agosto prevedendo film di animazione per famiglie e bambini, commedie per un pubblico eterogeneo e un buon numero di pellicole d'autore.

Le proiezioni avranno inizio alle 21.30-21.45. Posto unico: 4,50 euro.

Il programma

luglio

venerdì 10 Piccole donne

domenica 12 Dolittle

martedì 14 Jojo Rabbit

venerdì 17 Joker

domenica19 Pinocchio

martedì 21 Odio l’estate

venerdì 24 Figli

domenica 26 Sonic – il film

martedì 28 Parasite

venerdì 31 Gli anni più belli

agosto

domenica 2 La dea fortuna

martedì 4 C'era una volta a… Hollywood

venerdì 7 La belle epoque

domenica 9 Judy

martedì 11 L’ufficiale e la spia

venerdì 14 Ritratto della giovane in fiamme

domenica 16 Un giorno di pioggia a New York

martedì 18 Martin Eden

venerdì 21 Hammamet

domenica 23 The farewell – una bugia buona

martedì 25 La vita invisibile di Euridice Gusmao

venerdì 28 Mio fratello rincorre i dinosauri

domenica 30 Tutto il mio folle amore