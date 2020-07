Don Nicola Robotti, la prima messa ad Alessandria

ALESSANDRIA - Per la sua prima messa don Nicola Robotti ha scelto la 'sua' Alessandria, e la chiesa di Santa Maria di Castello: 42 anni, è stato ordinato sacerdote il 19 giugno, nel duomo di Colonia, in Germania, e sarà vicario parrocchiale nell'unità di Kreuz - Koln Nord.

Laureato in Scienze Politiche, nel 2012 Nicola entra nella Fraternità San Carlo Borromeo, che aveva conosciuto nel 2006, in Canada, dove lavorava per una piccola azienda che faceva testing per videogiochi. La Fraternità è stata fondata nel 1985 da monsignor Massimo Camisasca, attuale vescovo di Reggio Emilia e Guastalla.

Alla prima funzione, insieme ai genitori nel primo banco, commossi e felici, anche molti parenti e amici e alcuni confratelli, con cui Nicola ha condiviso gli anni di seminario a Roma. Prima di rientrare a Colonia, don Robotti celebrerà una messa, domenica, anche a Solero.