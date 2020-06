Martedì 30 giugno riapre la Biblioteca Civica

ALESSANDRIA - Da martedì 30 giugno la Biblioteca Civica in piazza Vittorio Veneto, dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, riapre al pubblico con nuove modalità di fruizione dei servizi, in ottemperanza a quanto indicato dalle normative vigenti. L’Inail ha stabilito infatti che le biblioteche presentano un fattore di rischio medio-alto come centro di aggregazione; pertanto questo aspetto dovrà essere limitato al massimo per tutelare la salute di tutti.

Non sarà quindi ancora possibile utilizzare la biblioteca o il cortile come sala studio, né scegliere i libri direttamente a scaffale o nella biblioteca ragazzi, né vedere film nelle Sale Verdi: l’accesso ai libri e la permanenza in sede degli utenti, infatti, devono essere limitati nel tempo e nel numero delle persone presenti contemporaneamente.

La Biblioteca sarà aperta per il prestito in sede solo su prenotazione da martedì a sabato dalle 9 alle 13. L’accesso sarà consentito ad una persona alla volta o ad un adulto e due bambini e limitato alla Sala Blu dove si potranno ritirare i volumi già prenotati telefonicamente o via e-mail e visionare e prendere in prestito le novità in esposizione. Per i libri non direttamente accessibili si procede su richiesta e consegna successiva; sono inoltre temporaneamente esclusi dal prestito i documenti multimediali. La restituzione dei volumi dovrà essere effettuata servendosi dell’apposito box restituzioni situato all’esterno della Biblioteca Civica.

Per prenotazioni, iscrizione al prestito, ricerche bibliografiche o informazioni:

e-mail: serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it - tel. 0131 515917.