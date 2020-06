Le opportunità per il non profit

ALESSANDRIA - Il Decreto Rilancio ha introdotto importanti novità per il Terzo Settore. Tra le varie disposizioni, quelle relative alla proroga di adempimenti e versamenti, alle agevolazioni fiscali ed alle altre semplificazioni per gli enti non profit, risultano di particolare interesse per gli Enti del Terzo Settore.

Mercoledì 1° luglio dalle 17.30 nel corso della diretta streaming organizzata dalla Fondazione Social in partnership con il Csvaa, si discuterà delle opportunità del D.L. Rilancio per il Terzo Settore con Gabriele Sepio, avvocato, partner Studio Acta, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e del Comitato di gestione di Fondazione Italia Sociale, Editorialista de “Il Sole 24 Ore”, Marina Garrone, avvocato, Studio Acta, Luigi Gastini, dottore commercialista e consulente Csvaa.

Per seguire il webinar è sufficiente collegarsi agli account Facebook e Youtube di Fondazione SociAL e Csvaa.

