Servizio Civile: 40 giovani volontari per 9 progetti

ALESSANDRIA - Si è svolto ieri, mercoledì 24 giugno, al Giardino Botanico 'Dina Bellotti’ di via Monteverde l’incontro con i 40 giovani volontari che saranno impiegati per un anno nel Servizio Civile Universale presso il Comune su nove diversi progetti:

Libri in città: lettori speciali in carcere, in ospedale, negli ambulatori si svolgerà presso la Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ con impiego di 4 volontari,

Il progetto Una comunità educante sarà ripartito su tre sedi diverse: Ludoteca “C’è sole e luna” con sede in via Verona che vedrà l’impiego di 4 volontari; ReMix “Centro di riuso creativo” con sede in via Pietro Nenni che impiegherà 2 volontari e Centro Gioco Bianconiglio con sede in via Gambalera che impiegherà 4 volontari.

Un Museo in rosa. Nonne, madri, figlie: generazioni a confronto si svolgerà presso il museo Etnografico ‘C’era una volta’ con sede in piazza della Gambarina,1 e impiegherà 4 volontari.

Visual Cultura si svolgerà presso l’ufficio Cultura a palazzo Cuttica in via Gagliaudo vedrà l’impiego di 4 volontari.

Giovani per i Giovani con sede presso l’ufficio Servizio Civile in piazza Giovanni XXIII impiegherà 2 volontari.

Per Una Città in Comune: giovani volontari al front-office dell’Urp Comunale saranno presenti 2 volontari.

Il progetto Crea(t)tivi: creatività e protagonismo giovanile in città sarà ripartito tra la sede dell’ufficio Giovani di via Gagliaudo dove saranno occupati 2 volontari e la sede dell’Informagiovani in piazza della Libertà 1 con l'impiego di 2 volontari.

Noi siamo natura impiegherà 6 volontari presso il Giardino Botanico “Dina Bellotti” in via Giulio Monteverde.

Libero Accesso II: per una cultura della piena accessibilità che impiegherà 4 volontari presso il Servizio Musei Civici con sede in piazza Vittorio Veneto.

“A nome dell’Amministrazione comunale di Alessandria voglio dare il benvenuto a questi 40 giovani che hanno scelto di impegnarsi a favore della nostra città – ha commentato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco con l’assessore alle Politiche del Lavoro, Mattia Roggero -. Per un anno metteranno a disposizione degli altri il loro tempo e il loro impegno e potranno essere utili alla comunità in cui vivono. Una scelta di vita importante che non mancherà certo di regalare stimoli e soddisfazioni: sarà un anno sicuramente impegnativo perché i progetti che l’Amministrazione ha elaborato hanno un taglio operativo e si collocheranno a supporto delle normali attività dell’Ente. Tuttavia, per i ragazzi, sarà tempo speso ottimamente perché investito nella acquisizione di conoscenze e competenze che li arricchiranno dal punto di vista umano e professionale oltre ad essere un esempio per molti coetanei, funzionale al rafforzamento della presenza consapevole dei giovani nella società».