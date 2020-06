“Lavori in autunno. Ma serve un impegno civico dei residenti”

ALESSANDRIA - “Abbiamo deciso di non seppellirlo!”. Questa la decisione dell’amministrazione comunale di Palazzo Rosso per l’area del laghetto al Villaggio fotovoltaico del quartiere Cristo. “In autunno potrebbero iniziare i lavori di recupero – hanno spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini e il dirigente, l’architetto Furia – 270 mila euro per il ripristino dell’impianto e anche per sistemare con attrezzature di svago le aree verdi circostanti”.

Il grosso problema è da sempre la manutenzione, ma anche i numerosi atti vandalici o l’abbandono di rettili e animali nelle acque del laghetto. “Proprio per questo motivo, l’amministrazione ha deciso di fare la sua parte, con messa in sicurezza dell’area e si occuperà della manutenzione. Ma serve anche un impegno morale, un senso civico, da parte dei residenti della zona” ha aggiunto l’assessore. Che proprio per coinvolgere a pieno in questa operazione la popolazione ha in mente una serie di incontri pubblici con gli abitanti del quartiere.

Ma intanto…

L’amministrazione ha stanziato 15 mila euro per i lavori sul laghetto e anche per la piscina comunale scoperta. “Oggi siamo nella stessa situazione dello scorso anno: acqua stagnante e non salubre”. Si partirà quindi con lavori immediati di messa in sicurezza sanitaria, in attesa del progetto di riqualificazione in autunno.