'Padel per la scuola': il 'Volta' c'è

ALESSANDRIA - "Quando due eccellenze si uniscono, il risultato è garantito". Gli assessori all'istruzione e allo sport, Silvia Straneo e Piervittorio Ciccaglioni, promuovono il progetto 'Padel per la scuola', primo esempio di collaborazione tra l'Istituto superiore 'Volta' e Centogrigio Sport Village, voluto dalla dirigente, Maria Elena Dealessi, e il presidente, Gilberto Preda.

"Diventerà operativo a settembre, alla ripresa delle lezioni: inizieremo con incontri teorici a scuola, con personale qualificato di Centogrigio, e poi direttamente sui campi. La proposta è trasversale, per gli studenti di tutti i cinque indirizzi del Volta: insieme definiremo anche proposte in orario extrascolastico per chi è più interessato". Fondamentale il ruolo dei docenti del dipartimento di scienze motorie dell'istituto, che vestono già la speciale divisa realizzata da Centogrigio.