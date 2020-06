Bookcrossing e moda davanti alla Biblioteca

ALESSANDRIA - Le ragazze che leggono, Bookcrossing e Fashion Style per il piacere di leggere in programma giovedì 25 giugno alle 18,30, sul piazzale antistante la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” è un evento ispirato all’opera di Andrea Musso, acquistata e donata alla Biblioteca durante l’emergenza sanitaria, e vuole segnare la riapertura delle attività culturali dell’Azienda Costruire Insieme e della Biblioteca Civica, in particolare nell’ambito della promozione della lettura . Il messaggio è al femminile. L’evento è realizzato infatti in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità del Comune e i Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia, con il contributo del Gruppo Amag.

“L’iniziativa non preclude al mondo maschile, anzi - dice la presidente Cristina Antoni - è auspicata una folta partecipazione di pubblico proprio perche il messaggio che s’intende inviare sia ancora più forte. Anche in ambito culturale chi dona riceve. Doniamo un libro e avremo un libro (tutto opportunamente sanificato) da portarci a casa, da leggere con calma, o da portarci al parco, da assaporare con gusto, come la ripresa della vita sociale , che con questo primo evento, in esterna e con tutte le cautele del caso , seppur a distanza, vogliamo riavviare”.

L’evento avrà luogo in esterna e oltre al bookcrossing prevede anche un breve momento di moda, ispirata anch’essa alla lettura. “Potremo ammirare - aggiunge Cristina Antoni - un breve flash di moda, con outfit adatti alla stagione e alla situazione. Abbiamo cosi coinvolto diverse attività commerciali alessandrine che hanno voglia di riprendere come noi il loro lavoro e di offrire eleganza e bellezza”. E non mancheranno le sorprese.