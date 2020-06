Spaccata al 'Mezzolitro'

ALESSANDRIA - Spaccata, nella notte, alla vineria MezzoLitro, in via Milano, angolo corso Monferrato. Poco dopo le 2 l'allarme è suonato ed è servito per mettere in fuga i ladri. La proprietaria, Monica Moccagatta, che vive nell'appartamento proprio sopra il locale, è scesa e ha constatato che i malviventi, per entrare, con oggetti contundenti hanno rotto i vetri di una delle porte di accesso, ma una volta dentro non sono riusciti ad impossessarsi di merce.

Immediato l'intervento della vigilanza. Grazie anche alla collaborazione del titolare di un altro locale della zona (Gordon Acevedo), l'ingresso danneggiato è stato messo in sicurezza. Questa mattina la proprietaria ha sporto denuncia contro ignoti ai Carabinieri.

Già a inizio febbraio i ladri si erano introdotti nella vineria, sempre forzando una delle porte: in quell'occasione avevano rubato alcune bottiglie di valore.