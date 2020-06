Scuole: nuovi fondi per la progettazione in arrivo dal Ministero

ALESSANDRIA - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato oltre 150 mila euro a favore del Comune per la realizzazione di studi di progettazione per la messa in sicurezza antincendio e sismica di tre edifici scolastici cittadini. Il bando, aperto nello scorso agosto 2019, ha consentito di ottenere gli stanziamenti per l’anno 2020 e di procedere con i lavori di progettazione che interesseranno i plessi cittadini Straneo, Morando e Cavour con un intervento di progettazione complessivo di importo pari a 203.006,62 euro. Il Comune interverrà con una quota di cofinanziamento pari a 49.986,70 euro per consentire la copertura totale dei costi.

Questi interventi, in aggiunta a quelli già programmati nel 2019 e finanziati con somme derivanti dalla devoluzione di mutui (incarichi per progettazione antincendio e verifica sismica per oltre 264 mila euro) consentiranno di completare la fase della progettazione e dare poi corso alla esecuzione dei lavori di adeguamento.

Queste risorse si uniscono ai fondi del Ministero dell’Istruzione (840 mila euro per 12 edifici scolastici di Alessandria e sobborghi che il Comune di Alessandria ha ottenuto a seguito della partecipazione ad un bando pubblico) consentiranno di realizzare un intervento complessivo sugli edifici scolastici cittadini già inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022.