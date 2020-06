Trovata morta accanto all’auto finita nel fosso, le indagini

SOLERO - L’ha notata un passante, riversa a terra, in una stradina sterrata tra Solero e Felizzano, vicino alla macchina. L’allarme è scattato ieri, lunedì, verso le 18.30. Ma i soccorsi non sono riusciti a salvare Lucia Zancanaro, 51 anni, di Solero.

Le indagini per chiarire cos’è accaduto alla giovane donna sono affidate ai Carabinieri. Sul posto i militari della Compagnia di Alessandria, la Sezione Investigazioni Scientifiche diretta dal colonnello Giuseppe Di Fonzo e i colleghi di Solero, al comando di Marco Angelini.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, il magistrato ha disposto l’autopsia.

La Zancanaro era alla guida dell’auto di un amico, una Hyundai, quando è uscita di strada. La vettura è finita nel fosso laterale e si è inclinata. Da una prima ricostruzione, sembra che abbia cercato di uscire dal lato del passeggero. Poi la morte, che potrebbe essere attribuita ad un malore. Le indagini sono ancora in corso, i militari non tralasciano alcun particolare. I rilievi effettuati fino a tarda sera dovranno ricostruirire la dinamica dell’accaduto, e spiegare come è morta la donna.