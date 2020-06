Gattino nel vano-motore di un’auto salvato dagli Ispettori Ambientali

ALESSANDRIA - Ispettori Ambientali all’opera in via Chenna, dalle 11 di questa mattina, per salvare un gattino finito nel vano-motore di un’auto parcheggiata.

Allertati dall’Ufficio comunale Welfare animale a seguito di una segnalazione di un miagolio proveniente dal vano-motore dell’automobile, gli Ispettori Ambientali del Comune si sono subito messi all’opera.

L’intervento è stato possibile grazie alla disponibilità del proprietario dell’auto e, pur nel rispetto delle norme anti-assembramento, l’azione di salvataggio ha destato l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito all’avvio delle fasi di “salvataggio” del gattino, sceso nel vano-motore a tal punto da non consentire una liberazione “manuale”. Si è dovuto fare ricorso all’intervento di un carro-attrezzi giunto dopo che il proprietario dell’autovettura ha dato l’autorizzazione alla rimozione del proprio mezzo, accollandosi le spese ridotte tuttavia al minimo grazie alla sensibilità della ditta. Il gattino, una volta raggiunta l’officina, è stato prelevato in salute, per quanto impaurito, ed è stato consegnato agli Ispettori Ambientali.

Ora è al Gattile e, dopo le visite necessarie, se nessuno lo reclamerà, sarà disponibile all’adozione.

«Ancora una volta — sottolinea l’assessore comunale al Welfare Animale Giovanni Barosini — il tempismo nella segnalazione al nostro Ufficio Welfare Animale e il pronto intervento degli Ispettori Ambientali Comunali, unito alla sensibilità di questo encomiabile proprietario e alla professionalità e generosità della ditta del carro-attrezzi ha consentito il “lieto-fine” con il positivo salvataggio del micetto. L’azione di Welfare per i nostri animali passa e si rafforza proprio da questo tipo di comportamenti e dalla sinergia che una comunità cittadina riesce a creare affinché tutti, uomini e animali, vivano al meglio possibile. Se è vero infatti che tutte le creature hanno bisogno l’uno dell’altra in un gioco armonioso di reciprocità, il gattino salvato oggi potrà, se nessuno lo reclamerà, donare amicizia e calore a chi, “bisognoso” di compagnia, vorrà pensare alla sua adozione».

Per informazioni, contattare l’Ufficio comunale Welfare Animale al numero 0131 515249.