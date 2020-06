"Terzo valico, Alessandria è al centro del progetto"

ALESSANDRIA - Anche il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, era presente all'incontro di ieri in Provincia sul Terzo valico: "Appena eletto, nel 2017, nelle riunioni collegate a questo tema la mia attenzione era rivolta all'intero territorio - ricorda il primo cittadino - Alessandria, ieri come oggi, non ha la linea che passa di qui, ma ad esempio ha un ruolo come discarica dello smarino dei cantieri".

E' cambiato qualcosa nell'arco di tre anni? "Non abbiamo ancora preso, per colpa nostra, i soldi collegati alle opere di compensazione - ammette Cuttica di Revigliasco - ma siamo riusciti a mettere in moto una rete di collegamenti con Genova e la Liguria che non escludono assolutamente ulteriori interventi sul piano turistico o altro, ma riescono già di per sé a dare una prospettiva molto ambiziosa al nostro futuro e alla nostra economia".

Con lo scalo ferroviario cittadino fulcro del sistema, come confermato dall'ad di Rfi, Gentile: "Qualcuno, tre anni fa, mi prendeva per matto o per cretino, oggi lo dice chi di ferrovie e trasporti se ne intende più di me".