Tanta gente per l’ultimo saluto ad Alex

VALMADONNA - La piazza della chiesa gremita. Tanti giovani, la compagnia del bar, gli amici «intimissimi», parenti e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto a Alex Villella, il 30enne morto in un incidente in moto nei giorni scorsi, proprio sulla strada provinciale che porta in paese. Era co-fondatore di un’agenzia di grafica e stampa e pertanto era molto conosciuto anche in città per la sua professione.

Nutrita la presenza di appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in congedo e in servizio: il padre, andato in pensione con il grado di brigadiere capo, prestava servizio alla Caserma Provinciale di piazza Vittorio Veneto.

Cerimonia composta e silenziosa: in quei momenti dolorosi non c’è stato tempo di pensare al distanziamento sociale evitando abbracci e strette di mano, gesti di puro affetto che tentavano di alleviare le sofferenze della famiglia.