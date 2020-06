Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici: 840 mila euro in arrivo

ALESSANDRIA - 840 mila euro da impiegare per l’adeguamento alle normativa antincendio di 12 edifici scolastici della città e dei sobborghi: arriveranno nelle casse comunali a seguito della partecipazione del Comune al bando pubblicato nello scorso mese di gennaio dal Ministero dell’Istruzione relativo alla concessione di contributi in favore degli enti locali.

“Mettere in sicurezza i nostri istituti scolastici è una priorità di questa Amministrazione e per questa ragione abbiamo immediatamente partecipato al bando, all’indomani della sua emissione – ha spiegato l’assessore all’Edilizia Scolastica, Silvia Straneo -. Uno dei criteri premianti era la tempestività nella presentazione della domanda oltre che la correttezza formale della stessa: il nostro ufficio Edilizia Scolastica, che tengo a ringraziare, si è da subito attivato per l’elaborazione della pratica ottenendo il miglior risultato su scala regionale: su 13 edifici per i quali è stato richiesto il finanziamento 12 sono stati ammessi al contributo massimo di 70.000 euro per plesso scolastico. Alessandria, quindi, è risultata la città del Piemonte che beneficerà del contributo in misura maggiore”.

I punteggi sono stati attribuiti in base ad alcuni parametri previsti dal bando, afferenti in particolare al livello di progettazione degli edifici, all’anno di costruzione e al numero di studenti per plesso scolastico.

L’investimento complessivo che il Comune effettuerà sugli edifici scolastici di città e sobborghi, inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, è pari a 4.030.000 euro. A queste risorse previste dal bando si aggiungeranno 2.650.000 euro di cofinanziamento di cui il Comune potrà disporre a seguito del decreto ‘Salva Alessandria’.

“Con i fondi del decreto ‘Salva Alessandria’ abbiamo potuto avviare complessivamente questo importante progetto di manutenzione straordinaria per garantire ai ragazzi e alle loro famiglie luoghi sicuri dove formarsi – ha continuato l’assessore Straneo d’intesa con l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini -. Queste ulteriori risorse ministeriali ci consentiranno di poter intervenire con maggior tranquillità. Gli interventi sono già stati tutti calendarizzati fra il 2021 e il 2022. L’avvio della fase progettuale è prevista in questo secondo semestre del 2020, in modo da poter far partire i cantieri con l’inizio del nuovo anno. La sinergia forte fra gli Assessorati e gli uffici della Direzione Lavori Pubblici ha consentito di concretizzare questo importante risultato per la nostra comunità, condividendo fra vari settori coinvolti la necessità e l’urgenza di questi interventi, anche con l’inserimento dei medesimi nell’ambito del Programma Opere Pubbliche 2020-2022”.

Per il 2021 sono previsti interventi nelle scuole Carducci-Mariotti, Zanzi, De Amicis-Manzoni, Vochieri, Santorre di Santarosa, Morando. Nel 2022 si interverrà nelle scuole di San Giuliano Vecchio, Montanari di Castelceriolo, Maldini di Mandrogne, Alfieri di Valle San Bartolomeo, Bravetta di Litta Parodi, San Michele e Spinetta Marengo.