Playoff dal 1° luglio. Per ora con l'Arezzo

ROMA - Playoff dal 1° luglio. La serie C riparte dagli spareggi per definire la quarta promossa, perché Monza, Vicenza e Reggina sono ufficialmente in B. Lo ha deciso il consiglio federale, che ha anche decretato la retrocessione in D delle ultime, Gozzano, Rimini e Rieti, mentre le squadre dal quintultimo al penultimo posto giocheranno i playout.

Prima degli spareggi promozione ci sarà, sabato 27 giugno, la finale di Coppa Italia, tra Juventus Under 23 e Ternana. La vincente accederà direttamente alla fase nazionale, e sarà ripescata l'11a, che nel raggruppamento A è la Pro Patria.

In questo momento, per effetto dell'algoritmo, l'Alessandria occupa il 6° posto, perché ha gli stessi punti del Siena, ma la sconfitta nello scontro diretto la colloca un gradino sotto. Debutto in casa, contro l'Arezzo, ma prima del via è atteso il verdetto sul deferimento dei bianconeri, che costerebbe loro 2 punti di penalizzazione e cambierebbe la griglia. I Grigi dovrebbero diventare quinti e, dunque, giocare contro la decima (in questo momento la Juve U23 o, se la squadra di Pecchia vincerà la Coppa, con chi subentrerà, la Pro Patria, sempre per effetto dell'algoritmo). Di sicuro i primi due turni della fase a gironi sono in gara unica, c'è attesa per il documento che, a breve, sarà pubblicato dalla Figc per il percorso fino alla finale.

C'è tempo fino al 20 agosto per completare gli spareggi. Contratti in scadenza il 30 giugno prolungati fino al 31 agosto, visto che la prima tranche del mercato sarà dal 1° settembre al 5 ottobre e la seconda dal 4 al 31 gennaio 2021.

La decisioni del consiglio Figc spalancano le porte della D all'Hsl Derthona.