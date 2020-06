Giocatori e staff tutti negativi

ALESSANDRIA - Tutto il 'gruppo squadra' si è sottoposto, da ieri, al primo tampone, come previsto dal protocollo sanitario della Figc: per giocatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti e magazzinieri l'esito è negativo. Nei prossimi giorni sono previsti i secondi esami e, martedì, i test sierologici.

I giocatori proseguono negli allenamenti al centro Michelin, ancora con sedute individuali a gruppi di quattro, ogni giorno con esercizi diversi, per aumentare gradatamente l'intensità. Come sottolineano i preparatori Bortolan e Scaia, sul sito ufficiale della società, "i carichi aumenteranno. Sono diversi dal ritiro e dalla preparazione precampionato, proprio per la probabile vicinanza alle gare. Per questo si insiste di più su tecnica e tattica".

Tutta l'Alessandria aspetta indicazioni definitive su programma, date e format. Le dovrà decidere il consiglio federale dell'8 giugno.