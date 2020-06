Piazza Marconi, l'inciviltà e la vergogna

ALESSANDRIA - Come è possibile lasciare piazza Marconi in questo stato? Il video girato dall'alessandrino Federico Ferraris sta facendo il giro dei social, ripreso anche dall'assessore Paolo Borasio: "Chiunque sia stato deve solo vergognarsi. E tanto. E deve pure imparare l'educazione che evidentemente i genitori non gli hanno insegnato. Qualunque età abbiano gli autori di questo schifo".