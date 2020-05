“I giorni del coraggio e dell’orgoglio”, e-book solidale

ALESSANDRIA - Ancora pochi giorni di tempo per inviare la propria esperienza e contribuire alla realizzazione dell’ebook solidale I giorni del coraggio e dell’orgoglio. Fino al 31 maggio i giornalisti e i cittadini della provincia potranno mandare i loro “racconti di dolore e di speranza” - della lunghezza di 4000 battute - all’indirizzo mail stampa@fondazionesolidal.it con il duplice obiettivo di creare un piccolo memoriale delle storie che hanno caratterizzato questo territorio durante la difficile emergenza sanitaria da Covid-19 e di continuare ad aiutare in maniera concreta gli ospedali nella fase di ripartenza.

L’ebook sarà disponibile sul sito della Fondazione Solidal e potrà essere scaricato a offerta da tutti gli utenti: il ricavato di questa iniziativa che vuole unire solidarietà, ricordo e cultura, andrà a sommarsi al milione di euro raccolto in questi mesi grazie all’adesione di oltre 2.500 donatori alla campagna #fermiamoloinsieme che Solidal ha promosso insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Numerose sono le esperienze già raccolte, ma la Fondazione rinnova l’invito in primis ai giornalisti che avranno così la possibilità di narrare le storie di medici, infermieri, farmacisti, volontari, anziani e studenti incontrati dal vivo e in maniera virtuale in questo periodo di crisi e poi ai protagonisti stessi di queste storie che potranno condividere in maniera libera e liberatoria emozioni e sensazioni con il resto della popolazione.

Ciascun donatore può continuare ad aiutare il proprio ospedale attraverso un bonifico intestato a

PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537

oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.