Addio a Emanuela Campoli, già alla guida del comitato

TORINO - Lutto nella pallavolo: si è spenta all'ospedale, a Torino, dove era ricoverata da Pasqua, Emanuela Campoli, 62 anni, già alla guida del comitato territoriale Ticino - Sesia - Tanaro (di cui fa parte anche Alessandria), dopo aver ricoperto, per tre mandati, dal 2004 al 2016, lo stesso incarico al comitato provinciale di Vercelli.

Molto conosciuta in provincia, spesso nei palazzetti e nella palestre del territorio per seguire iniziative e manifestazioni, Campoli per oltre 40 giorni ha lottato contro il virus. Molti i messaggi di cordoglio, anche da parte del presidente federale Cattaneo, al marito e ai figli.