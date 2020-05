Addio a Gabriele Basoli, il salumiere di via Dante

ALESSANDRIA - Ha lottato con tutte le forze contro la malattia, assistito da Cinzia. Oggi Gabriele Basoli si è arreso: il titolare della salumeria 'Peccati di gola', in via Dante, si è spento, a soli 50 anni.

Dopo aver lavorato a lungo in supermercati, molto conosciuto anche al Cristo dove aveva abitato per molto tempo, Gabriele aveva deciso di aprire il suo negozio, puntando sulle eccellenze dei produttori del territorio, entusiasta nel partecipare agli eventi della città, come 'Aperto per cultura'. Meno di un anno fa i primi sintomi, sulla grata era comparso il cartello con la scritta che annunciava la chiusura per motivi di salute, che tutti hanno sperato fosse temporanea. Invece ogni cura è risultata vana.

Gabriele Basoli sarà sepolto, venerdì pomeriggio, alle 15.30, nel cimitero di Alessandria.