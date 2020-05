Tutti i campionati sospesi fino al 14 giugno

ALESSANDRIA - Le ragioni della decisione sono nell'ultimo decreto della Presidenza del Consigio dei Ministri, quello firmato ieri, in cui, fra l'altro, è prevista "la sospensione sino al 14 giugno degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Così, a meno di 48 ore da un consiglio federale, quello di mercoledì, alle 12, molto atteso, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha deciso di "prorogare la sospensione di ogni manifestazione agonistica che si svolge sotto l'egida federale fino al 14 giugno". Decisione che dovrà essere ratificata dal consiglio, ma intanto sposta in avanti ogni scelta, compresa la ripartenza della A.

All'ordine del giorno di mercoledì ci sono anche le modalità di conclusione dei campionati 2019 - 2020: argomento che sarà affrontato, ma qualunque soluzione sarà adottata, sarà applicabile dopo il 14, a meno che non prevalga lo stop, in alcune categorie. In C sembra crescere il numero delle squadre favorevoli ai playoff e qualche società (nel girone A la Carrarese) ha convocato per domani giocatori e staff per definire la ripresa degli allenamenti individuali. Non è il caso dell'Alessandria, favorevole alla sospensione.