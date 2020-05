Alessandria, in consegna 6.074 buoni spesa a 872 famiglie

ALESSANDRIA - Al via, ad Alessandria, l’erogazione della seconda tranche dei buoni spesa per supportare le famiglie in difficoltà per via dell'emergenza coronavirus.

«È importante questa seconda erogazione - spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - perché va a completare, per il momento, una delle azioni che abbiamo intrapreso durante questo periodo emergenziale così complesso e che ci vede impegnati ad assegnare quasi 500mila euro, ossia quanto stanziato dal Governo per il territorio».

I beneficiari di questo secondo avviso distributivo sono quei nuclei familiari che hanno maturato il diritto e non avevano ricevuti i bonus nel corso della prima erogazione: se, infatti, nel primo avviso distributivo sono stati consegnati 13.924 voucher per un totale di 348.100 euro a favore di 928 nuclei familiari, per il secondo avviso è prevista la consegna di 6.074 buoni spesa (con taglio da 25 euro ciascuno) per un totale di 151.850 euro a beneficio di 832 nuclei familiari.

I ticket saranno erogati sulla base della seguente griglia: nucleo familiare composto di 1 persona, 50 euro; nucleo di 2 persone, 75 euro; nucleo di 3 persone, 100 euro; nucleo di 4 persone, 125 euro; nucleo di 5 o più persone, 150 euro. L’entità del buono-spesa è stata incrementata in presenza di figli minori di tre anni e in presenza di soggetti minori/disabili con allergie alimentari.

Al fine di evitare assembramenti, come già avvenuto, anche per il secondo avviso i buoni saranno consegnati direttamente ed esclusivamente al domicilio dei beneficiari: grazie al coordinamento svolto dall’assessorato all’Associazionismo guidato da Monica Formaiano, l’attività vede nuovamente il coinvolgimento non solo dei molti dipendenti comunali che su base volontaria si sono dati disponibili in questa azione, ma anche dei Volontari della Polizia Municipale, di quelli della Protezione Civile di Alessandria, di quelli di Aps Social Domus, di Fiab Alessandria-Gli Amici delle Bici e dell’Oftal. Tutto il personale che provvederà alle consegne sarà chiaramente identificato.

I buoni spesa saranno da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito alla manifestazione di interesse. L’elenco, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito del Comune di Alessandria (www.comune.alessandria.it). Per maggiori informazioni, si può contattare il recapito telefonico dei Servizi Comunali che è stato appositamente dedicato: 0131 515490.