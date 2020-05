Cosenza, il secondo tampone è negativo

CAULONIA - Sabato scorso era stato Francesco Cosenza ad affidare ad un video su instagram l'annuncio della positività al covid-19. Senza sintomi, ma aveva scelto di registrare poche battute (e nessuna intervista) per tranquillizzare le persone incontrate dopo il ritorno a casa, a Caulonia, in Calabria, e anche chi lo aveva visto in Alessandria (pochi, perché il difensore ha vissuto oltre 50 giorni in appartamento).

Il giocatore, continuamente in contatto con lo staff medico dell'Alessandria, ha effettuato il secondo tampone che, invece, ha dato esito negativo. A giorni il terzo controllo: in caso di negatività confermata, potrà considerarsi guarito.