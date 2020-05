La recessione dopo il coronavirus: il caso dell’Italia

ALESSANDRIA - Prosegue la programmazione in streaming dei Giovedì culturali. Prossimo ospite dell’Associazione Cultura e Sviluppo, giovedì 14 maggio alle 18, sarà Michele Salvati, professore emerito di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano, economista, politico e politologo tra i più noti e qualificati nel contesto nazionale e internazionale. Con lui dialogherà Francesco Guala, professore ordinario di Filosofia dell’economia, logica e teoria dei giochi all’Università Statale di Milano e presidente dell’Associazione Cultura e Sviluppo.

Il tema in discussione è di grande attualità: la recessione dopo il coronavirus e il caso dell’Italia. Una riflessione a tutto campo sul futuro della politica e dell’economia nel nostro Paese di fronte all’emergenza sanitaria e alle sue pesanti ripercussioni su ogni ambito della vita sociale. Per la gravità della crisi economica che farà seguito all’epidemia e per l’instabilità del quadro politico in Italia sono possibili conseguenze disastrose. C’è modo di evitarle?

Giovedì 14 maggio a partire dalle 18 la diretta sui canali Youtube e Facebook di Cultura e Sviluppo.