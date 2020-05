Il ricordo delle bombe sulla città e il docufilm del Museo della Gambarina

ALESSANDRIA - Pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, Graziella Giani: "Mi compiaccio per il rinnovato interesse riguardo i ricordi legati ai primi bombardamenti di Alessandria negli anni ’44 e ’45. Ancora parecchi di noi hanno vivi nella memoria quei tragici momenti e vanno con il pensiero a quelle vittime innocenti. Tutti, in quei giorni, abbiamo perso una persona cara, un parente, un amico e sapere che la loro memoria è ancora viva dopo tanti anni fa battere il cuore forte, forte. Il mio vivo ringraziamento va in modo speciale alla direzione del Museo della Gambarina che con il documentario 'Noi c’eravamo - Alessandria sotto le bombe (30 aprile 1944, 5 aprile 1945)' (sotto, il video) ha ridestato, nel maggio 2016, grazie anche ad una serie di interviste di testimoni oculari, l’interesse per quei giorni ed è servito ad invogliare nostri illustri concittadini a dedicarsi all’approfondimento e alla divulgazione di argomenti tanto delicati quanto dolorosi".