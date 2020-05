Furia (Pd) contro Borasio. Segretario, ma è 'solo' satira...

ALESSANDRIA - "Solidarietà alla consigliera Pd ed ex sindaca di Alessandria Rita Rossa per la vergognosa dichiarazione dell'assessore forzaitaliota Borasio che minaccia: 'A tutti le mascherine e a te la museruola'. Non è simpatico. Purtroppo esistono ambienti nei quali alle opposizioni la museruola la mettono davvero. Spero che l'assessore si scusi": parole, sui social, del segretario regionale Pd Paolo Furia.

Peccato che la citazione sia ripresa dalla nostra rubrica satirica 'Cartavetrata', che ogni numero in prima pagina prende di mira personaggi e fatti d'attualità. E venerdì abbiamo preso spunto dall'acceso confronto via social tra l'assessore e l'ex sindaco sulla questione mascherine per 'vederlo' a modo nostro. Possibile che nessuno abbia avvertito il segretario regionale dei 'dem'?

Così, è stato lo stesso Borasio a rispondere, sempre via social: "Io penso che nel Pd debba essere il periodo delle figure pessime senza ritorno. Guardate il segretario regionale che razza di post è andato a fare sulla sua pagina. Cioè il giornale 'Il Piccolo' fa una pezzo di satira che si chiama 'Cartavetrata' dove ovviamente, essendo satira, non possono essere mie dichiarazioni vere ma chiaramente inventate per fare appunto, ironia, e il segretario regionale del Pd se ne esce con il post che vi allego. Adesso le scuse le voglio io e le pretendo ufficialmente dal Pd cittadino e regionale. Se siete un partito serio, abbiate la decenza di farle perché il vostro modo di fare è veramente vergognoso".

Segretario Furia, possiamo confermarlo: è solo satira - a qualcuno piacerà, ad altri meno - ma colpisce senza fare distinzioni di colori politici e fazioni. E ha solo l'intento, anche in un periodo complicato come quello che stiamo attraversando, di strappare un sorriso.