Ciccio Cosenza positivo al covid-19

ROSARNO - "Ho fatto il tampone e sono positivo". Ciccio Cosenza affida a un video su instagram il racconto della sua storia.

"Con la mia famiglia sono stato sempre in casa, ad Alessandria, dal primo giorno del lockdown al 25 aprile quando, per motivi importanti, siamo rientrati a Rosarno, dove viviamo. Ci siamo 'autodenunciati' e ci siamo messi in quarantena. Di nostra iniziativa, abbiamo chiesto di fare il tampone: il 5 maggio abbiamo fatto l'esame, la risposta l'abbiamo avuta tre giorni e mezzo dopo. Io sono positivo: sto bene, non ho sintomi, ho voluto raccontare per evitare allarmismi e per ribadire che, anche in questi giorni, siamo rimasti in casa in attesa degli esiti".

Sul caso interviene l'Alessandria Calcio spiegando di essere stata subito informata dal giocatore. "Le condizione ci Cosenza sono strettamente monitorate dai medici della società, che si mantengono in contatto costante con l'atleta. Francesco non ha mai manifestato alcun sintomo e non ha avuto contatti con il resto della rosa e con lo staff dall'8 marzo, data in cui sono stati sospesi gli allenamenti di gruppo".