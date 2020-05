Emergenza Covid-19: pronto soccorso, sale la preoccupazione

ALESSANDRIA - Pronto soccorso di Alessandria nuovamente in stallo. E le ambulanze sono ripartite, dopo un periodo di calma relativa, per effettuare trasferimenti di pazienti in altre strutture destinate all’emergenza Covid.

Da ieri mattina, ad esempio, cinque pazienti positivi mandati al pronto soccorso da una comunità terapeutica per persone con patologie psichiatriche sono stati assistiti per oltre ventiquattro ore: tre di loro sono in buone condizioni, altri due invece, presentano sintomi gravi. A ciò si aggiunge il fatto che stanno aumentando gli interventi di tipo domiciliare.

La tensione torna a salire tra gli addetti ai lavori.