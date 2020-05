I decessi sono 19, ancora 24 in quarantena

CASTELAZZO - Sono 19 i decessi a Castellazzo dall'inizio dell'emergenza covid-19. Il sindaco Gianfranco Ferraris e il vicesindaco Giuseppe Romano, che guida l'Unità di crisi, hanno comunicato i dati, dettagliati, all'avvio della Fase 2. "Undici persone decedute erano ospiti della rsa 'San Francesco'. I positivi, complessivamente, sono 77, di cui 41 sempre al 'San Francesco' e 2 alla casa di riposo 'San Fortunato' a Casalcermelli". Le persone ancora in quarantena sono 24, quelle che, invece, ne sono uscite sono 42. "I positivi al tampone sono 68, ma ci sono ancora 9 concittadini in attesa dell'esito".

Prosegue l'attività di consegna di farmaci e spese, svolta dai volontari del gruppo di Protezione Civile, in coordinamento con l'Unità di crisi comunale. "A loro è affidata anche la distribuzione dei buoni spesa e dei pacchi di generi di prima necessità donati dai castellazzesi alle famiglie in difficoltà. A tutti rivolgiamo l'appello, anche in questa seconda fase, a tenere un comportamento molto responsabile".