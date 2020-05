Asl Al, si è dimesso il direttore sanitario Paola Costanzo

ALESSANDRIA - Terremoto in seno all'Asl Al: si sono infatti dimessi il direttore sanitario Paola Costanzo e il dirigente medico del Direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il Dea dell'ospedale di Casale Monferrato, Gianfrancesco Alberto.

La Costanzo, classe 1960, medico specializzato in Medicina Legale, Fisioterapia ed Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo Organizzazione dei Servizi ospedalieri, ha conseguito il Master di II livello in Risk Management. Ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario dell’Aso Al e vanta numerose pubblicazioni sui temi del Rischio clinico e delle Infezioni ospedaliere.

Da fonti interne all'Asl, sembrerebbe che entrambe le decisioni sarebbero state assunte per motivi personali...

Commenta il capogruppo Pd in Regione, Domenico Ravetti: ”Non conosco le ragioni ma non le discuto, tantomeno intendo esprimere giudizi negativi sui commissariamenti, ma è un fatto straordinario che, oltre alle dimissioni da ruoli così importanti, la stessa Asl Al sia commissariata e che dell’Azienda sono commissariate la gestione della rete ospedaliera e tutte le attività sanitarie territoriali. Per questo chiedo al sindaco di Alessandria di promuovere la convocazione della Rappresentanza dei Sindaci dei 7 centri zona alla presenza dei consiglieri regionali eletti nel territorio alessandrino e dei vertici aziendali di Aso Al e Asl Al, per un confronto sul presente e sul futuro della sanità nella nostra provincia. E’ importante questo confronto anche per avere notizie sul dibattito in corso a Torino sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e sul rafforzamento dei servizi territoriali in ambito sanitario.”