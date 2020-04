La protesta del mondo del commercio: tutte le foto

ALESSANDRIA - E' già iniziata la protesta dei commercianti alessandrini, che culminerà questa sera alle 21 con le serrande alzate e le insegne illuminate di negozi e ristoranti. "Vogliamo far sentire - silenziosamente e simbolicamente - la nostra voce", dicono all'unisono. Un’iniziativa per dire che #alessandriasiaccende. Nella gallery (in costante aggiornamento) gli scatti dei ristoratori e degli esercenti della città raccolti dalla nostra Ilaria Cutuli. Facce di gente che chiede certezze per il proprio futuro. E c'è anche chi ha messo semplicemente le chiavi del proprio locale.