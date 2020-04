Cuttica: "Oggi in città 5 morti, ma i positivi calano"

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento social del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: "Oggi, nella nostra città, contiamo 5 morti, 15 contagiati in meno e 9 guariti ad Alessandria. Complessivamente, così, i positivi sono 497, mentre ieri erano 512. I decessi sono invece saliti a 117, 83 dei quali positivi al coronavirus, mentre i guariti sono 111 in tutto".

Il primo cittadino, poi, prosegue la sua analisi con un focus sulle residenze per anziani: "Nelle 13 strutture presenti sul suolo comunale - spiega - i positivi sono aumentati da 6 a 16, con altri 32 casi sospetti. Le vittime restano 60. Tra gli operatori, infine, 4 sono risultati positivi e altri 9 sono sospetti".