Alessandria Rugby: "Faremo meta insieme"

ALESSANDRIA - Sono distanti, ma restano molto uniti. E si passano la palla come se fossero sul campo 'di casa', quello del Dlf. Con la collaborazione di Gabriele Merlo, media maker dell'Alessandria Rugby, moltissimi giocatori (e baby giocatrici) dall'Under 6 all'Under 14, interpretano una partita da un cortile all'altro, da un giardino all'abitazione, "per andare tutti in meta".

Ci sono anche gli allenatori (Caponiti, Del Percio, Lusci, Righini, Baroni, Martelli), c'è la segretaria Simona Traverso Bernini, ci sono alcuni genitori, che si passano pure generi di conforto, perché il terzo tempo non può mancare. "La partita più difficile la stiamo giocando adesso. Insieme vinceremo".