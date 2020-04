Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Il Centro per l’Impiego è operativo in modalità remota su tutti i servizi (alla persona e alle imprese). Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel: 0131 037970.

La Regione Piemonte ha pubblicato un avviso di acquisizione manifestazione di interesse per formazione di un elenco di operatori disponibili a prestare attività nelle strutture residenziali per anziani della Regione Piemonte. Procedura speciale legata all'Emergenza Covid 19: tutte le informazioni sono disponibili al link https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/elenco-operatori-disponibili-prestare-attivita-nelle-strutture-residenziali-anziani-nella-regione.



Offerte private

Case di cura della provincia di Alessandria ricercano operatori sanitari

Requisiti: essere in possesso di qualifica O.S.S, oppure avere in corso un percorso di formazione per O.S.S., oppure aver svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili, oppure, a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, aver conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari, oppure aver conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), oppure essere in possesso del titolo di infermiere volontario (D. Lgs. N. 66 del 2010, art. 1729 c.c. e ss.), patente b ed automunita/o. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con orario su turni (festivi inclusi). Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14605 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca elettricista esperto

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di elettricista per collegamento quadri elettrici per cantiere industriale. Requisiti: comprovata esperienza nella mansione, capacità a lavorare in squadra. Sede di lavoro: Lobbi. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di 4 mesi prorogabili. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14599 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca saldatore tubista esperto

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione saldatore tubista materiale in acciaio e ferro per cantiere industriale

Requisiti: indispensabile solida esperienza nella mansione, in possesso di attestato di saldatore - tubista. Disponibilità a svolgere alcuni sabati al mese. Sede di lavoro: Lobbi. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time per 4 mesi, prorogabili. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14598 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 2 medici

Mansioni: la risorsa è inserita all'interno di una casa di riposo. Requisiti: laurea in medicina, disponibilità immediata. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria (20 km). Tipologia di inserimento: tempo determinato con successivo inserimento a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14572 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 3 infermieri

Mansioni: le figure, inserite presso una casa di cura, affiancheranno i medici somministrando farmaci, facendo visite di controllo, monitorando la salute fisica e psichica, cura del paziente. Requisiti: iscrizione Ipasvi, disponibilità immediata Sede di lavoro: vicinanze Alessandria (20 km). Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato con contratto di somministrazione o con cooperativa, con possibile conferma a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14569 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca tornitore cnc

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere l'attività di tornitore cnc per azienda di produzione di stampi per materie plastiche. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di esperienza pluriennale nella mansione. Sede di lavoro: Bosco Marengo. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time; in caso di candidature con minima esperienza si valuta l'inserimento con contratto di apprendistato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 14482 o la professione "tornitore".