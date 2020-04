Mascherine: da venerdì la distribuzione nelle farmacie

ALESSANDRIA - Sono arrivate questa mattina, giovedì, nella sede della Protezione Civile a Villa Guerci, 25 mila mascherine acquistate dal Comune tramite la Croce Rossa Provinciale. Le mascherine sono destinate ai cittadini alessandrini e saranno distribuite gratuitamente a partire da venerdì 17 aprile, dalle ventinove farmacie presenti in città e nei sobborghi.

Saranno destinate prioritariamente alle persone di tutte le età se affette da sintomi respiratori evidenti, alle persone over 60 con patologie croniche, a chi è in terapia con farmaci immunosoppressori e agli over 65. Per il ritiro sarà richiesto ai cittadini di attestare la sussistenza di una delle condizioni indicate.

La dotazione di mascherine mira ad offrire protezione nei limitati casi in cui sia consentita l’uscita dalla propria abitazione.