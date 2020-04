Incendio: fiamme e fumo denso, al lavoro anche l’Arpa

TORTONA - I Vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in località Fornace.

Cinque squadre di pompieri e Carabinieri sono ancora sul posto per concludere un intervento che, però, potrebbe durare ancora qualche ora. Le fiamme hanno interessato dei bancali di legno, nella parte esterna di una ditta. Fortunatamente, i pompieri sono riusciti a contenere il fuoco evitando che si propagasse ad un’area vicina, dove ha sede un gommista.

In zona, però, continua ad esserci un fumo denso, diretto nella zona nord di Tortona.

Al lavoro anche i tecnici dell’Arpa, Dipartimento di Alessandria e Asti, che stanno effettuando campionamenti d’aria sia intorno al sito, che a monte, e poi ancora verso Sale e Alessandria.

Ad incendio in atto, i fumi erano intensi e i gas di combustione a livelli alti.