"Ciao Beppe": Cosenza saluta il tifoso Vacirca

ALESSANDRIA - Beppe Vacirca se ne è andato due giorni fa: classe 1950, era orgoglioso di essere stato fra i primi a sottoscrivere la tessera dei Grison dal Munfrà e a ribadire che "nel Monferrato si tifa Grigi".

Incassatore orafo in pensione, spesso anche in trasferta dietro lo striscione del club, per lui il saluto di Ciccio Cosenza. "La scomparsa di Beppe mi rattrista molto. Questo virus si è portato via una bravissima persona, un supertifoso. Sono vicino alla famiglia. Spero di tornare presto a giocare, e a gioire per un risultato, anche nel ricordo di Beppe"