Coronavirus: oggi 46 positivi, 23 decessi e 2 guarigioni

TORINO - Sono 46 i nuovi positivi oggi in provincia, cui si devono aggiungere 23 decessi e 2 guarigioni: a comunicarlo, come ogni sera, è l'Unità di crisi regionale, che ricorda però che i dati - specialmente quelli relativi alle persone che hanno perso la vita - sono cumulativi.

La comunicazione odierna, ad esempio, evidenzia 93 decessi, di cui 'solo' 25 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale complessivo è ora di 1.969 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 389 ad Alessandria, 97 ad Asti, 131 a Biella, 137 a Cuneo, 194 a Novara, 803 a Torino, 107 a Vercelli, 88 nel Verbano-Cusio-Ossola, 23 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 17.773 (+527 rispetto a ieri) i positivi: 2.384 in provincia di Alessandria, 870 in provincia di Asti, 703 in provincia di Biella, 1.762 in provincia di Cuneo, 1.640 in provincia di Novara, 8.383 in provincia di Torino, 841 in provincia di Vercelli, 893 nel Verbano-Cusio-Ossola, 205 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 369. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.335, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 9.361. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 74.060, di cui 38.086 risultati negativi.

Infine, i guariti: sono 1.473 (101 in più di ieri), dei quali 85 (+2) in provincia di Alessandria, 73 (+4) in provincia di Asti, 82 (+8) in provincia di Biella, 147 (+17) in provincia di Cuneo, 102 (+3) in provincia di Novara, 792 (+53) in provincia di Torino, 91 (+6) in provincia di Vercelli, 78 (+8) nel Verbano-Cusio-Ossola, 23 provenienti da altre regioni.

Altri 1.266 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.