Il Covid-19 fa un'altra vittima: è il medico Nabil Chrabrie della clinica Città di Alessandria

ALESSANDRIA - Il Covid-19 ha fatto un'altra vittima. E' morto questa mattina Nabil Chrabrie, medico della Clinica Città di Alessandria. L'uomo, 61 anni, libanese di origine, padre di un figlio, lavorava per la clinica da oltre vent'anni e faceva parte dello staff del dottor Mario Fabbrocini.

La "Città di Alessandria" a metà marzo era stata convertita in Covid Hospital: "Fin dall'inizio di questa emergenza - racconta Giancarlo Perla, direttore della struttura - Nabil si era messo a disposizione per affrontare la crisi sanitaria. Era molto apprezzato dal personale che ora è sconvolto per la notizia".

Il dottor Chrabrie aveva accusato i sintomi alcuni giorni fa, le sue condizioni si sono aggravate questa notte e, nonostante il tentativo dei colleghi-amici, per lui non c'è stato nulla da fare.