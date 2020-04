Come è verde il Mocca. Ma senza calcio

ALESSANDRIA - Il Moccagatta deserto e silenzioso fa un effetto strano. Il verde del campo (nelle foto dell' Alessandria Calcio) risalta ancora di più: anche senza campionato, allo stadio sono continuati i lavori, dopo carotaggio e semina, in questi giorni il taglio del manto erboso.

Sarebbe perfetto se si tornasse a giocare, ma la C ha chiesto, attraverso i suoi presidenti, la chiusura anticipata e l'annuncio arriverà quando ci sarà un accordo, soprattutto, sulla definizione di promozioni e retrocessioni. Le 60 società di Lega Pro torneranno a riunirsi tra i 15 e il 20 aprile, ma prima attendono da Governo e Figc aiuti in liquidità e ammortizzatori sociali per garantire la ripresa nella prossima stagione. Ripresa che potrebbe essere ancora a porte chiuse.