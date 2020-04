Polizia Municipale, un migliaio di controlli

ALESSANDRIA - Gli Agenti del Comando di Polizia Municipale proseguono l’intensa attività di controllo e presidio di tutto il territorio comunale.

I dati relativi agli interventi sono aggiornati al 5 aprile. Sono state controllate 475 persone: 42 quelle denunciate per l'ex articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), 46 le sanzionate (art 4, comma 1, Decreto 25/03/20 n19 - che riguarda le piccole e medie imprese), 4 le persone denunciate per altri reati, 494 le attività e gli esercizi controllati.

Cinque i provvedimenti di chiusura provvisoria di attività o esercizi.

I controlli effettuati hanno evidenziato che, sul territorio comunale, nessun cittadino contagiato e sottoposto al regime di quarantena ha violato le norme, allontanandosi dalla propria dimora, e che nessuna delle persone controllate ha esibito una autocertificazione non veritiera.

“Come dimostrano i dati, la nostra Polizia Municipale è costantemente impegnata in un capillare e diffuso controllo del territorio – ha dichiarato l’assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale della Polizia Locale, Monica Formaiano - A nome del Sindaco e di tutta la Giunta ci tengo a ringraziarli, ancora una volta, per il loro lavoro perché le condizioni in cui si trovano ad operare sono spesso particolarmente difficoltose. L’andamento della epidemia, con numeri che oscillano costantemente, certamente non ci sta aiutando, ma questo è il momento di resistere ed essere ancora più rigorosi nel rispetto delle norme, in modo tale da poter quanto prima vedere una inversione di rotta. Gli appelli per rimanere a casa arrivano da tutte le parti, ma non sempre sembrano essere recepiti: abbiamo pertanto intensificato i controlli che i nostri agenti stanno portando avanti, con impegno e professionalità. Purtroppo quelli effettuati hanno evidenziato che è necessario richiamare ancora il rispetto delle prescrizioni a tutela di tutti i nostri cittadini”.